Gallo banca permanência de Marcelo Fernandes após goleada

A derrota do Santos para o Internacional por 7 a 1, no domingo (22), no Beira-Rio, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro, mexeu com os ânimos do clube paulista. Contudo, não deve mexer no banco de reservas do Peixe. Isso porque, após a goleada sofrida, o diretor de futebol do Alvinegro Praiano, Alexandre Gallo, concedeu coletiva e garantiu a permanência de Marcelo Fernandes no cargo técnico da equipe.

“O Marcelo está respaldado. Perder aqui em Porto Alegre não é uma situação que seja anormal, mas o comportamento do grupo foi anormal. Nos aspectos de animosidade e físico não fomos bem, a nossa equipe não é essa. Fizemos quatro bons jogos, quatro jogos que encheram nossos olhos de esperança”, disse Gallo, que prosseguiu:

“Entendemos que, dessa maneira, independente das derrotas para o Bragantino e para o Inter, temos condições de sair dessa situação. Acreditamos no grupo e no Marcelo. O grupo é parceiro dele, acompanho no dia a dia, e acredito que vamos superar já no próximo jogo contra o Coritiba. Precisamos da ajuda da torcida”.

Gallo vê partida atípica do Santos

Por fim, Gallo também falou que a partida no Rio Grande do Sul foi totalmente atípica. Ele relembrou as três vitórias seguidas e até mesmo a derrota para o Bragantino, na qual, segundo ele, o Peixe teve boa atuação.

“Foi um jogo totalmente atípico, muito ruim para o momento. Vínhamos de quatro jogos de muita intensidade, tomando as rédeas, e ficamos muito chateados. O momento é de juntar os cacos o mais rápido possível, erguer a cabeça da moçada porque os atletas que fizeram bons jogos são os mesmos que estavam aqui, e na quinta-feira a gente tem que voltar a retomar aquela maneira de jogar”, finalizou o diretor.

Com o resultado deste domingo, o Santos se manteve com 30 pontos na tabela, ocupando a 18ª colocação. Na quinta-feira (26) , às 21h30, o Peixe encara o Coritiba, na Vila Belmiro pela 29ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.