Grêmio vem de quatro jogos sem vencer e despenca no Brasileiro

O Grêmio viu o momento na temporada mudar da água para o vinho no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe, até então segunda colocada da tabela e perseguia o Botafogo na liderança, passou a tropeçar, sem vencer há quatro jogos. Ao todo, um empate e três derrotas seguidas na competição, que fizeram o time despencar para a sexta posição, agora com 44 pontos e à 15 de distância do Alvinegro.

Após a derrota para o São Paulo, o técnico Renato Portaluppi reconheceu a péssima fase do Tricolor de Porto Alegre, mas se mostra confiante na briga pela vaga à Libertadores. O treinador também comentou sobre a má fase e a sequência de resultados negativos, a pior delas desde novembro de 2021. Desde esse período, no ano do terceiro rebaixamento da história do clube, que os gaúchos não sofriam três reveses consecutivos.

“Não teve um time no Brasileiro que não oscilou. É normal. É o pior momento do Grêmio, temos oscilado nos últimos jogos, mas estamos na parte de cima da tabela. O Grêmio pode perder posição na tabela, mas faz parte. Faltam 10 jogos, temos que buscar uma vaga na Libertadores”, disse o comandante, complementando em seguida.

“A gente precisa reverter (o cenário). Vamos conversar e procurar corrigir. Temos uma pedreira na quarta. Todos têm sua parcela de culpa, não adianta chutar o balde. Meu objetivo é colocar o Grêmio entre os primeiros colocados. Se vai entrar na Libertadores ou não, eu não sei. Daqui a pouco a chave vira. Hoje ninguém é bom, daqui a pouco voltamos a vencer e todos voltam a ser bons. Futebol é assim mesmo”, concluiu.

