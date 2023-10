Neymar posta foto de filha dormindo e encanta a web

O craque Neymar, lesionado e prestes a passar por mais um procedimento cirúrgico, aproveita o tempo livre para passar os dias com a filha caçula. No domingo (22), o camisa 10 do Al-Hilal e da Seleção Brasileira postou uma foto no Instagram e encantou a web.

Na imagem, Mavie, a filha mais nova do atleta, está deitada no berço dormindo. A roupinha de tricô deu um tom especial para o encanto dos internautas.

Aliás, essa não é a primeira vez que Neymar mostrou a pequena Mavie em suas redes sociais. Afinal, na última semana, após a derrota para o Uruguai, por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador também exibiu uma imagem com a filha.

Neymar terá de passar, aliás, por um procedimento cirúrgico após romper o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. A expectativa é que o brasileiro fique fora de campo em torno de oito meses. Recentemente, o camisa 10 retornou de lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Ele ficou fora dos gramados por seis meses.

Filha de Neymar ganha presente de luxo

A mãe da garotinha, Bruna Biancardi, publicou nas redes sociais uma pulseira de ouro, dada pelo padrinho dela, Léo Venditto, na última quinta-feira (19). Ela aproveitou, aliás, para agradecer o presente e mostrou a peça no Instagram. “Obrigado, Dindo”, postou Biancardi.

