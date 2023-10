Corinthians é o segundo pior do returno do Brasileirão

O empate do Corinthians em 1 a 1 com o América-MG, neste domingo (22), na Neo Química Arena, pela 28° rodada do Brasileirão, serviu para escancarar de vez a crise no Parque São Jorge. Com o resultado, o Timão venceu apenas um jogo nas últimas nove partidas e tem o segundo pior retrospecto do returno na competição.

O aproveitamento corintiano no returno do Brasileirão é de 33% dos pontos. Aliás, é o mesmo do Goiás, que tem a mesma quantidade de gols marcados e sofridos que o Alvinegro. O Timão supera apenas o Coritiba, que tem 22% de aproveitamento. Contudo, o Coxa Branca já venceu duas partidas no segundo turno. Ao todo, uma vitória, seis empates e duas derrotas, com 10 gols marcados e 11 gols sofridos.

Curiosamente, a única vez que o Corinthians venceu no segundo turno foi contra o líder da competição, Botafogo. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena, com gol de Gil. De lá pra cá, a equipe disputou seis jogos, sendo quatro pelo Brasileiro e dois pela Sul-Americana, somando quatro empates e duas derrotas.

O desempenho ruim deixa a equipe ameaçada de cair para a Série B. Afinal, faltando 10 rodadas para o fim do campeonato, o Corinthians é o 15º colocado. A equipe soma 33 pontos, três pontos a mais que Vasco e Santos, que abrem a zona de rebaixamento. Porém, ambos têm mais vitórias do que o time de Mano Menezes.

