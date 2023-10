Gil valoriza união em vitória do Corinthians sobre o Cuiabá

Após a vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, o zagueiro Gil comentou sobre o alívio do Timão em voltar a vencer após um mês e três dias. Neste período, foram quatro empates e duas derrotas. O defensor do Alvinegro destacou que a união e a doação foram fundamentais no 1 a 0 na Arena Pantanal. O triunfo, aliás, foi o primeiro sob o comando de Mano Menezes.

“Mais importante é que todos se doaram no que o professor pediu dentro da nossa proposta. Acho que o Romero roubou meu gol ali (risos), mas merecida a nossa vitória. É dar continuidade agora”, comentou o zagueiro Gil, que cabeceou para as redes, mas viu o paraguaio empurrar a bola antes dela entrar, aos 32 do segundo tempo.

Gil, aliás, também deu a assistência para o gol de empate do Corinthians contra o América-MG, no último domingo (22). Vale destacar ainda que o zagueiro foi o melhor em campo na vitória sobre o Cuiabá, também por conta da sua atuação defensiva.

Com o resultado de agora, o Timão está em 13º no Brasileirão, com 36 pontos. Assim, a conta é simples para escapar do rebaixamento. Faltam nove pontos em nove jogos. Portanto, uma média de um ponto por jogo. Vale lembrar que o primeiro do Z4 é o Vasco, que tem 30 pontos, mas ainda joga na rodada.

Nesta caminhada, aliás, o Timão agora fará quatro confrontos seguidos no estado de São Paulo. Afinal, recebe o Santos e Athletico-PR, visita o Red Bull Bragantino e recebe o Atlético-MG. Por fim, o time de Gil visita Grêmio, Vasco e Coritiba, além de receber Bahia e Internacional.

