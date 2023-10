Diniz admite ‘displicência’ do Fluminense em jogos do Brasileirão: ‘Coisas pra corrigir’

Às vésperas da final da Copa Libertadores, o Fluminense voltou a campo pelo Brasileirão e viu o Goiás ter um início de jogo perfeito. Contudo, a equipe carioca reagiu e carimbou a vitória por 5 a 3 no Raulino de Oliveira, após quatro rodadas de jejum. Apesar da reação, Fernando Diniz fez uma análise de todo contexto e ressaltou que o time foi displicente em alguns jogos da competição nacional, recentemente, e que ainda terá aspectos para corrigir.

“A gente sabe que tem coisas pra corrigir. Não são coisas muito simples. O número de gols que a gente tomou, a gente teve uma postura mais displicente em alguns jogos no Brasileirão como hoje e contra o Corinthians no primeiro tempo. Mas o time tem muito recurso tático. Estamos juntos há um ano e meio. Quando o time está concentrado, como estaremos na final, diminui muito os erros. Espero que o time na final vai estar muito ajustado e focado para fazer um grande jogo”, disse Diniz.

Além disso, o comandante disse que o Tricolor tem um desgaste físico devido à intensa sequência de jogos que a temporada impõe. Vale destacar que diante do Esmeraldino, Felipe Melo deixou o campo com uma fisgada, ainda no primeiro tempo, mas acredita não ser nada grave.