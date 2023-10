Léo Pereira explica revés do Flamengo, de virada: ‘Dez minutos de desatenção’

Após abrir o placar com Everton Cebolinha, o Flamengo parecia ter o jogo controlado diante do Grêmio, em Porto Alegre. Contudo, com as substituições de Renato Gaúcho, o Tricolor reagiu, virou a partida para 3 a 2, e ficou com os três pontos. Na saída de campo, Léo Pereira, zagueiro rubro-negro, afirmou que o time teve dez minutos de total desatenção, que custaram a vitória, que seria importante na briga por uma vaga na Libertadores.

“Foram dez minutos que a gente ficou desconcentrado na partida, desligado, e é um jogo de alto nível. Em dez, quinze minutos, eles resolveram o jogo. Depois para correr atrás é difícil, a gente sabe. Ainda mais aqui dentro. Campeonato como esse a gente não pode vacilar, porque em dez minutos a gente pode perder ou ganhar”, disse.

Com o resultado, o Rubro-Negro estacionou nos 50 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Red Bull Bragantino, que foi derrotado pelo Atlético-MG, na 29ª rodada da competição. O time também caiu para a quarta colocação, visto que o Palmeiras igualou sua pontuação, mas leva vantagem no critério de desempate. A diferença para o líder Botafogo segue em nove pontos, porém o rival teve seu jogo diante do Fortaleza adiado.

Próximo compromisso

Na próxima rodada, o Flamengo não atuará no final de semana, pois o duelo com o Red Bull Bragantino foi adiado. A CBF optou por mudar a data do confronto, pois o Maracanã já está reservado para a Conmebol, que prepara o estádio para a final da Libertadores. Nesse sentido, o Rubro-Negro terá uma semana de preparação para o jogo com o Santos, marcado para dia 1, às 20h, no Mané Garrincha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.