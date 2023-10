Dorival aponta responsável por derrota ‘vergonhosa’ do São Paulo

Dorival Júnior usou de franqueza absoluta para assumir a responsabilidade pela goleada sofrida pelo São Paulo para o Palmeiras nesta quinta-feira (250, no Allianz Parque. O treinador definiu o placar de 5 a 0 para o rival como “vergonhoso”. Foi a pior derrota da equipe sob o comando dele.

“É vergonhoso? É. Não é digno de uma equipe como a nossa. A responsabilidade é do treinador e assumo. Mas temos a consciência de que poderíamos ter feito muito melhor”, iniciiou o comandante.

“A atuação foi uma questão comportamental que envolve a todos nós, incluindo todos os membros do nosso grupo de trabalho. É uma responsabilidade coletiva. Consequências serão aplicadas, mas com discernimento”, acrescentou.

O treinador rechaçou que tenha faltado motivação para o time devido ao título recente da Copa do Brasil e a vaga já assegurada na próxima edição da Libertadores. O Tricolor, porém, ainda precisa pontuar na competição nacional para evitar qualquer risco de rebaixamento, embora esteja distante do Z4.

Por fim, Dorival deu mérito ao desempenho do Palmeiras no clássico.

“Vamos ocnsiderar que o Palmeiras fez uma partida brilhante desde o primeiro minuto e nossos comportamentos não foram respeitados, mas muito em raz~çao da postura do Palmeiras. E com a expulsão ficou ainda mais complicado”, disse, referindo à expulsão do lateral Rafinha, aos 16 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o São Paulo permaneceu com 38 pontos, mantendo a 10ª posição na tabela. No próximo domingo, enfrentará o Athletico-PR, mais uma vez fora de casa.

