Tite diz que Flamengo ‘sentiu o gol’ na etapa final: ‘Processo de maturidade’

Em meio ao reencontro com o Grêmio, Tite conheceu a sua primeira derrota no comando técnico do Flamengo. A equipe carioca chegou a sair na frente com um velho conhecido da torcida gaúcha, Everton Cebolinha, mas cedeu o empate e viu o adversário virar para 3 a 2 na etapa final. Na coletiva, o treinador rubro-negro explicou que o time voltou bem para a etapa final, entretanto sentiu o gol de empate, algo que desconcentrou o elenco.



“Desses diferentes momentos do jogo, porque começamos muito bem, o Grêmio cresceu e equilibrou. Nós fizemos o gol, voltamos bem no segundo tempo. As mudanças foram colocando velocidade no Grêmio. Trouxe o gol de empate numa circunstância de infiltração central e de qualidade que teve. O Flamengo sentiu o gol, tem que absorver e isso é um processo de maturidade. Absorve o gol e vai procurar o jogo de novo”, elucidou, antes de completar:

“Aí eles tiveram efetividade nas jogadas criadas, conseguiram botar efetividade e fizeram os gols. Fizemos o segundo gol. Com as mexidas, ainda tivemos velocidade, mas o insuficiente para empatar”, acrescentou.

Antes disso, na primeira pergunta da coletiva, Tite foi questionado sobre a saída de Erick Pulgar, que dava consistência à marcação na frente da área. De acordo com o treinador, o chileno, que já havia recebido um cartão amarelo, deixou o gramado por ‘condições clínicas’.

“O (Erick) Pulgar saiu por condição clínica, já estava com uma virose, com cartão já e debilitado. Está sendo medicado. Não fosse isso, não sairia”, frisou.

Análise sobre primeira derrota

Depois de seis anos à frente da Seleção Brasileira, com duas Copas do Mundo no currículo, Tite aceitou voltar a comandar uma equipe do futebol brasileiro. Com duas vitórias seguidas, inclusive em um clássico, o comandante conheceu seu primeiro revés diante do clube que o fez tornar-se conhecido nacionalmente. Diante deste cenário, o profissional falou sobre o processo de evolução dentro do futebol e a necessidade de ter seriedade para lidar com esses momentos.

“A pressão e a exposição do técnico. A profissão no futebol te traz uma série de benefícios extraordinários, tenho a consciência disso. Mas traz uma visibilidade e uma cobrança, ainda mais num grande clube, da mesma proporção. Tem que ter discernimento e serenidade para lidar da melhor forma.”, concluiu.

Próximo compromisso

Na próxima rodada, o Flamengo não atuará no final de semana, pois o duelo com o Red Bull Bragantino foi adiado. A CBF optou por mudar a data do confronto, pois o Maracanã já está reservado para a Conmebol, que prepara o estádio para a final da Libertadores. Nesse sentido, o Rubro-Negro terá uma semana de preparação para o jogo com o Santos, marcado para dia 1, às 20h, no Mané Garrincha.

