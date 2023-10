Grêmio volta a vencer e impõe primeira derrota ao Flamengo na era Tite

No reencontro de Tite com o Grêmio, a equipe gaúcha derrotou o Flamengo por 3 a 2, de virada, pelo Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o time carioca abriu o placar com Everton Cebolinha, com a lei do ex, ainda no primeiro tempo. No entanto, Ferreirinha, Nathan Fernandes e André estufaram a rede do goleiro Rossi e garantiram a vitória do Tricolor depois de três derrotas consecutivas. No fim, Luiz Araújo, de cabeça, ainda descontou para os visitantes, mas já era tarde.

Com o resultado, o Rubro-Negro estacionou nos 50 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Red Bull Bragantino, que perdeu para o Atlético-MG, na 29ª rodada da competição. O time também caiu para a quarta colocação, visto que o Palmeiras igualou sua pontuação, mas leva vantagem no critério de desempate. Já o Grêmio se recuperou na competição nacional e chegou aos 47 pontos, se mantendo no G6.

Sem direção

Mesmo fora de casa, foi o Flamengo quem iniciou o duelo com mais ímpeto ofensivo. Em chegada forte pela direita, Arrascaeta encontrou Gerson na área, mas o meio-campista mandou por cima. O camisa 14 voltou a ser perigoso e numa cobrança de falta rasteira, obrigou Grando a espalmar para o lado. Na área, como elemento surpresa, Gerson voltou a finalizar, entretanto pecou na direção. Do outro lado, o Grêmio apostou na bola aérea, mas pouco levou perigo à meta de Rossi.

Lei do ex

Aposta de Tite entre os titulares, Everton Cebolinha é um velho conhecido do treinador, já que se destacou sob seu comando na Copa América de 2019. Na primeira chance em que o atacante teve para entrar em velocidade, passou por Geromel e ganhou a dividida de Villasanti. Na área, só teve o trabalho de tirar Grando da jogada e abrir o placar.

Quinteto de 2019

Com mais liberdade na etapa final, o Flamengo comandou as ações e, naturalmente, levou perigo ao gol gaúcho. Na melhor chance, Pablo aproveitou um escanteio e cabeceou no canto para Grando afastar o perigo. Tite, então, decidiu colocar Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique em campo, formando ao lado de Arrascaeta e Gerson o quinteto que conquistou títulos em 2019.

Virada tricolor

Com as mexidas de Renato Gaúcho, o Grêmio voltou a ser competitivo na partida. Mais ousado, o Tricolor chegou ao empate com Ferreira, que se aproveitou do erro de Bruno Henrique para tabelar com Villasanti e entrar na área. O jogador só teve o trabalho de tirar Rossi de jogada para estufar a rede. Esse foi o milésimo gol do clube gaúcho na história do Campeonato Brasileiro. Cinco minutos depois, o jovem Nathan Fernandes teve oportunismo ao receber a bola e bater no canto do arqueiro rubro-negro. Ao levar a loucura à Arena, André soltou uma bomba para fazer o terceiro e encaminhar o triunfo.

Último suspiro

No fim, Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo, descontou para o Flamengo. O atacante aproveitou uma falta cobrada por Everton Ribeiro e cabeceou no canto de Gabriel Grando. Nos minutos finais, o Rubro-Negro não conseguiu mais levar perigo à meta gaúcha e saiu de campo com a primeira derrota da era Tite.

E agora?

Na próxima rodada, o Grêmio volta a campo para medir forças com o lanterna América-MG, sábado (28), às 19h (de Brasília), no Independência. O Flamengo, por sua vez, não atuará no final de semana, pois o duelo com o Red Bull Bragantino foi adiado. A CBF optou por mudar a data do confronto, pois o Maracanã já está reservado para a Conmebol, que prepara o estádio para a final da Libertadores. Nesse sentido, o Rubro-Negro terá uma semana de preparação para o jogo com o Santos, marcado para dia 1, às 20h, no Mané Garrincha.

GRÊMIO 3 X 2 FLAMENGO

29ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 25/10/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio (RS)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Alves, Pedro Geromel, Kannemann (Cristaldo 22’/2ºT – Bruno Uvini 50’/2ºT); João Pedro, Villasanti, Pepê, Reinaldo. Lucas Besozzi, (Ferreira – intervalo) João Pedro Galvão (André 23’/2ºT) , Everton Galdino (Nathan Fernandes 22’/2T). Técnico: Renato Gaúcho

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Pablo (Matheuzinho 38’/2ºT), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Everton Ribeiro – no intervalo), Thiago Maia, Gerson; Arrascaeta (Luiz Araújo 38’/2ºT), Everton Cebolinha (Bruno Henrique 22’/2ºT) e Pedro (Gabigol 22’/2ºT). Técnico: Tite

Gols: Everton Cebolinha 41’/1ºT (0-1); Ferreira 30’/2ºT (1-1); Nathan Fernandes 35’/2ºT (2-1); André 40’/2ºT (3-1); Luiz Araújo 43’/2ºT (3-2)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartão Amarelo: Kannemann, Geromel e Ferreira (GRE) / Erick Pulgar, Léo Pereira e Everton Ribeiro (FLA)

Cartão Vermelho:

