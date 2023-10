Lucas sofre primeiro ‘golpe’ em meio a dúvidas sobre seu futuro no São Paulo

O dia 25 de outubro de 2023 vai ficar marcado negativamente não só para o São Paulo, mas também para o atacante Lucas Moura. O camisa 7 viu sua equipe ser goleada pelo rival Palmeiras por 5 a 0, no Allianz Parque, pela 29° rodada do Brasileirão, e ainda deixou o gramado lesionado, preocupando a comissão técnica e o torcedor.

Ele sentiu dores na coxa esquerda e precisou deixar o clássico contra o Palmeiras no primeiro tempo. O jogador passará por exames nesta quinta-feira (26). Mas a primeira impressão, no vestiário do São Paulo, foi a de que não se trata de uma contusão mais grave. Contudo, ele dificilmente terá condições de encarar o Athletico Paranaense, no domingo (29), na Arena da Baixada.

O baque acontece justamente em meio a negociações do jogador com o clube para que ele fique no São Paulo. Lucas assinou um contrato curto, com duração só até dezembro, por ter expectativa de conseguir retornar para um centro maior do futebol, na Europa. Contudo, a conexão e o carinho que vem recebendo fazem com que o camisa 7 analise uma permanência no Morumbi.

Goleada não vai interferir na decisão de Lucas

Lucas quer um projeto competitivo e seguir brigando por títulos em 2024, de preferência a Libertadores. Ele, então, quer respaldo para permanecer no Morumbi. Deu, também, a entender que pode rejeitar propostas financeiramente melhores. Além disso, sinaluzou que a goleada sofrida nesta quinta-feira não vai interferir na sua decisão.

“Um jogo que tem que esquecer, não tem o que falar. O Palmeiras foi melhor, fomos atropelados. Entramos desligados no jogo, não tem o que falar. É levantar a cabeça, porque domingo tem jogo importante”, disse Lucas.

