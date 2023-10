Sergio Romero, sobre conquistar a Libertadores: ‘Tenho uma fé cega’

A nove dias da decisão da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense, cada vez mais a temática ganha corpo. Não à toa, o goleiro xeneize, Sergio Romero, foi questionado sobre o duelo do próximo dia 4 de novembro, às 17h (de Brasília), no Maracanã.

Em palavras ditas para os canais oficiais da competição continental, Romero não deixou qualquer dúvida sobre o nível de confiança que alimenta para o confronto decisivo. Chegando a dizer, inclusive, que possui uma ‘fé cega’ na conquista do sétimo título na história para a representação argentina.

“Vamos com a mesma ilusão, que é dar ao Boca ou ao povo do Boca a sétima, que é o que todos querem há muito tempo. A última Libertadores do Boca foi em 2007 e queremos ir para a final, contra o Fluminense, para ganhá-la e levar a taça para o povo desfrutar”, apontou Chiqui Romero, agregando:

“Tenho uma fé cega de que as coisas vão dar certo para nós, que vamos vencer. Quando você vai com confiança e com essa paz de espírito, quando você sente que as coisas vão dar certo, fico feliz. Já estou feliz ao entrar no jogo.”

Sergio Romero chegou ao Boca em agosto de 2022 com a responsabilidade de assumir o posto antes ocupado por Agustín Rossi, nome que não chegou a acordo de renovação com a diretoria boquense antes de se acertar com o Flamengo.

Entretanto, um mês depois de seu anúncio, Romero teve problemas musculares e também no joelho direito que só permitiram maior sequência ao arqueiro de 36 anos de idade já na temporada 2023. Desde sua contratação, são 44 partidas disputadas onde as aparições mais destacadas ficam nas disputas de pênaltis. Em especial, na atual edição da Libertadores contra Nacional, Racing e Palmeiras.

