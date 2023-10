Vladmir é cortado pelo Santos para duelo contra o Coritiba

O Santos encara o Coritiba nesta quinta-feira (26), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. E, para a partida, o Peixe anunciou que o goleiro Vladmir está fora do embate. De acordo com o clube, o atleta está sob os cuidados do departamento médico tratando de um problema no nervo ciático.

“O goleiro Vladimir apresentou quadro de dor lombar e no nervo ciático. O atleta não participou do treino no gramado do CT Rei Pelé, já tendo iniciado tratamento na fisioterapia do Santos nesta quarta-feira (25)”, informou o clube em nota.

Vladmir foi titular do Peixe na última partida, quando a equipe perdeu por 7 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio. A atuação do goleiro foi muito questionada pela torcida, que passou a pedir que a diretoria do Santos o mandasse embora. Na ocasião, o arqueiro não defendeu nenhuma bola que acabou indo em direção ao gol.

A princípio, o Santos não informou que o goleiro estava no departamento médico. Contudo, o arqueiro não apareceu na lista de relacionados para o embate contra o Coritiba, o que levou o Peixe a explicar sua ausência.

Por sua vez, o Santos entra em campo desesperado por uma vitória. O Peixe tem 30 pontos ganhos no Brasileirão, ocupa o 18º lugar na tabela e briga contra um inédito rebaixamento para a Série B. Assim, somar três pontos pode tirar o Alvinegro Praiano da zona de descenso da competição.

