CBF teria feito sugestão para a Conmebol sobre final da Libertadores 2024

Uma informação que afetaria a decisão da Libertadores na temporada 2024 foi divulgada nesta quinta-feira (26) pelo jornalista Rodrigo Mattos. Segundo relatou o colunista do portal ‘Uol‘, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, teria feito uma sugestão ao presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Na sugestão, o mandatário do futebol brasileiro teria proposto a realização do jogo único na final da Libertadores 2024 nos Estados Unidos. Ao ponto, inclusive, de um documento formal ter sido enviado em nome da CBF para o órgão que rege o futebol na América do Sul.

Até o presente momento, não se sabe maiores detalhes sobre qual seria o planejamento da proposta envolvendo questões como, por exemplo, quais seriam os possíveis estádios para abrigar o duelo.

A informação surge dias depois de CBF e Conmebol terem desentendimentos diante do comportamento apresentado pela diretoria do Flamengo. Mesmo com a cessão do Maracanã para a Conmebol fazer os preparativos visando a final de Libertadores deste ano, entre Fluminense e Boca Juniors, o clube da Gávea queria atuar diante do Bragantino, no próximo sábado (28), pelo Brasileirão, no palco da decisão continental do dia 4 de novembro.

A federação brasileira tentou intermediar o caso junto a entidade sul-americana e ouviu uma resposta dura sobre o tema. Algo que, posteriormente, levou a CBF a modificar o calendário com o adiamento de Flamengo x Bragantino.

