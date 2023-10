Palmeiras vira o time com mais vitórias na história do Brasileiro

A goleada do Palmeiras em cima do São Paulo por 5 a 0, nesta quarta-feira (25), no Allianz Parque, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro, também ficou marcada na história da competição. Não só pelo resultado. Mas o triunfo também coloca o Verdão como o time com mais vitórias no torneio de pontos corridos.

Afinal, o Alviverde chegou à vitória de 701 na história do Campeonato Brasileiro, superando justamente o São Paulo, que tem 700. Na sequência, aparecem Internacional (690), Atlético-MG (686) e Flamengo (683). Os dados consideram as disputas desde 1959 até os dias atuais.

As campanhas desta temporada, aliás, têm papel importante no ranking. Afinal, o Palmeiras conquistou quatro vitórias a mais que o São Paulo no Brasileiro, são 14 contra 10, e assim assumiu a liderança isolada.

Os triunfos aparecem como cruciais ao Palmeiras nesta reta final de temporada. O time ainda sonha com o título, mas seu principal objetivo é garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Neste momento, o Verdão está a nove pontos do Botafogo, líder da competição, mas apenas dois do Athletico Paranaense, primeiro time fora do G4. O Alviverde ainda terá mais oito rodadas para não só aumentar seu recorde, como para conseguir suas metas.

Confira o top-10 dos times com mais vitórias no Brasileiro

Palmeiras: 701 vitórias

São Paulo: 700

Internacional: 690

Atlético-MG: 686

Flamengo: 683

Santos: 680

Corinthians: 672

Grêmio: 671

Cruzeiro: 646

Fluminense: 602

