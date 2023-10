Renato reforça união do Grêmio no Brasileiro: ‘Todos estão juntos’

O Grêmio não fez um bom primeiro tempo diante do Flamengo, mas voltou diferente após o intervalo e conseguiu virar para 3 a 2. A vitória desta quarta-feira (25), em Porto Alegre, deu respiro ao Tricolor gaúcho no Campeonato Brasileiro. Afinal, o time não sabia o que era vencer há quatro jogos consecutivos na temporada e, portanto, viu sua vaga no G4 desaparecer. O técnico Renato Portaluppi celebrou o resultado e destacou a união do grupo.

“Foi uma grande vitória, vitória da entrega, vitória do grupo que estava querendo. Estávamos precisando dar uma resposta porque vínhamos de uma sequência negativa. Andamos oscilando e era preciso vencer. Nada melhor do que contra um adversário muito poderoso. O mais importante foi a entrega contra o poderoso Flamengo. Dá confiança para gente e todos estão juntos nessa”, disse.

O triunfo diante do Flamengo, no entanto, não recoloca o Grêmio na zona de classificação direto à fase de grupos da Libertadores. Isso porque a equipe chegou a 47 pontos na tabela e continua na sexta posição. Agora, os gaúchos encaram dois adversários que estão afundados na classificação: América-MG e Coritiba. A reapresentação do elenco acontece na tarde desta quinta-feira (26), no CT Luiz Carvalho.

