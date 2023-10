Corinthians vira a chave e já projeta clássico contra o Santos

O Corinthians, enfim, venceu a primeira sob o comando de Mano Menezes. A equipe bateu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro, e respirou na briga contra o rebaixamento. Contudo, o Timão já mostra estar focado na próxima partida: clássico contra o Santos, no domingo (29), na Neo Química Arena.

Aliás, é possível notar que o clássico já começou no momento em que a partida acabou na Arena Pantanal. Após o embate, o meia Giuliano comemorou a vitória sobre o Cuiabá, mas mostrou uma mudança de postura e já começou a focar no Santos.

“Nosso time não estava conseguindo vencer há quatro rodadas, hoje a gente coroou a nossa melhora de trabalho, de performance, coroamos com os três pontos. Isso nos dá uma satisfação muito grande, um alívio também, sabendo que agora temos um clássico importante dentro de casa. Mas, com o apoio do nosso torcedor. tenho certeza que vamos fazer um bom jogo”, falou Giuliano.

Mano Menezes espera jogo ”diferente” para o Corinthians

Por sua vez, o técnico Mano Menezes também falou em coletiva o que espera do clássico. O treinador acredita que o Santos não vai a Itaquera para se defender e disse que o jogo contra o Peixe será ”diferente” do que contra o Cuiabá.

“É um jogo diferente, um clássico. A grandeza das equipes, o histórico, tradição… Isso não permite o Santos jogar para se defender e essa nunca foi uma característica do Santos, o DNA do clube é justamente o contrário. E você pode ser ofensivo com linha de três, como ele (Marcelo Fernandes) fez nos últimos jogos. Você projeta os alas, pode ser tão perigoso como em qualquer outra formação. Então não acredito que o Santos vá ao nosso estádio para se defender. Eles vão jogar do mesmo jeito de sempre e acredito em um grande jogo entre as equipes”, disse o treinador.

O Corinthians chega para o clássico alvinegro mais aliviado, já que, com a vitória sobre o Cuiabá, abriu uma vantagem de seis pontos para a zona de rebaixamento. O Santos, que neste momento está na 18ª posição do Brasileiro, ainda recebe o Coritiba nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, antes de voltar suas atenções para o Timão.

