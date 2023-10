Lucas tem lesão confirmada e desfalca o São Paulo nos próximos jogos

O atacante Lucas teve detectado um estiramento na coxa esquerda, em exames realizados nesta quinta-feira (26). O jogador deixou o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, ainda no primeiro tempo, e preocupou a comissão técnica e o torcedor. O São Paulo não deu uma estimativa de retorno do camisa 7, mas normalmente, uma contusão dessas leva de duas a três semanas para o atleta retornar aos gramados.

O jogador iniciou o tratamento nesta quinta-feira com os profissionais no Reffis Plus e terá a evolução avaliada no dia a dia. Assim, Lucas está fora do duelo contra o Athletico Paranaense, neste domingo (29), na Ligga Arena, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas sentiu o problema na coxa no primeiro tempo da partida de quarta-feira contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Após dar um pique, o camisa 7 levou a mão à coxa esquerda e pediu substituição na hora. Wellington Rato entrou em seu lugar.

O baque acontece justamente em meio a negociações do jogador com o clube para que ele fique no São Paulo. Lucas assinou um contrato curto, com duração só até dezembro, por ter expectativa de conseguir retornar para um centro maior do futebol, na Europa. Contudo, a conexão e o carinho que vem recebendo fazem com que o camisa 7 analise uma permanência no Morumbi.

São Paulo perde Lucas, mas ganha Pablo Maia

Sem Lucas, Dorival terá que montar um novo sistema ofensivo no São Paulo. A boa notícia é que o volante Maia cumpriu suspensão no Choque-Rei e volta a estar à disposição do treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.