Zé Ricardo comemora vitória do Cruzeiro: ‘Nos dá confiança’

O técnico Zé Ricardo comemorou bastante a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, por 3 a 0, na noite de quarta-feira (25), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, o treinador ressaltou que o triunfo sobre o Tricolor, da maneira como aconteceu, dá mais motivação e confiança para a sequência da temporada.

“Foi bem feito (trabalho para o jogo). Mais feliz ainda porque a vitória foi merecida. No primeiro tempo poderíamos ter saído com um placar mais elevado, tivemos chances claras de gols. Sabíamos que o Bahia aumentaria a pressão no segundo tempo. Nos primeiros minutos foi difícil, eles dobraram com muitos jogadores em cima do William, desgastando muito o Matheus Pereira fazendo ele andar para trás. Uma equipe muito bem treinada, também, que veio em uma sequência de três jogos. Isso nos dá a confiança que podemos ter esses dois jogos como parâmetro, para aumentar nosso nível e seguir melhorando”, destacou.

O treinador celeste, enfim, falou sobre a tática utilizada para o confronto diante do Bahia e as dificuldades do jogo de um modo geral.

“Uma equipe muito veloz que é a do Bahia, gosta de jogar com essas transições. Um árbitro que eu considero um dos melhores do Brasil, que gosta de fazer o jogo andar, árbitro que menos falta dá na competição. Tudo isso, certamente, a gente sabe que poderia tirar a nossa estratégia, que era em dar uma pausada no jogo, ter o controle da posse de bola e abaixar um pouco as linhas para termos oportunidades de jogar nas costas da defesa do Bahia”, disse.

Cruzeiro tinha preocupação pós-clássico

O técnico Zé Ricardo salientou ainda que existia a preocupação de como o time reagiria após a vitória sobre o Atlético, no clássico. Afinal, a partida contra o Galo, no último domingo, foi desgastante.

“Realmente, era uma questão que preocupava a gente. Não pela capacidade dos nossos atletas de recuperação, mas por que eram um dos fatores. Um jogo que nos desafiou muito no domingo em todos os aspectos. Nosso grupo foi muito bem. A gente teve a preocupação de recuperar bem os atletas nesses dois dias (após clássico com o Atlético), trabalhar muito no vídeo, trabalhar com muitas informações. Fomos ao campo para fazer trabalhos táticos de posicionamento e bola parada”, finalizou.

