Vasco x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

A noite de esta quinta-feira (26/10) será de emoção em São Januário para Vasco x Internacional. Este jogo, às 19h (de Brasília) pela 28ª rodada do Brasileirão, coloca de um lado o Cruz-Maltino, que tem 30 pontos e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. E do outro um Colorado que tem 35 pontos, ciente de que um tropeço o colocará de volta na briga contra a degola. O clássico terá uma cobertura-raiz da Voz do Esporte, com um pré-jogo que começa às 17h30 sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração. E, depois, um pós-jogo com todos os detalhes do que rolou neste duelo sensacional que reúne dois gigantes, campeões do Brasil e da Libertadores.

A narração será de Diego Mazur, mas a cobertura ainda trará Paulo Carvalho nos comentários e Pedro Rigoni com as reportagens. Clique na arte logo acima e acompanhe tudo com a Voz do Esporte a partir das 17h30.

