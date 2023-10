Felipão, sobre Atlético jogar melhor fora de casa: ‘Porque é assim’

O Atlético é um ótimo visitante no Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Bragantino, na noite de quarta-feira (25), em Bragança Paulista, confirmou a situação alvinegra. No entanto, recentemente, o Galo entregou pontos em casa para times que estão na parte inferior da tabela, como Coritiba e Cruzeiro. O técnico Felipão, aliás, tem uma explicação para a situação. Ele garantiu que é necessário atacar o adversário quando joga em casa e contar com erro fora, algo que facilita o Bicudo quando o duelo é longe de Belo Horizonte.

“As pessoas devem entender que jogar em casa, tem que se propor o jogo, ter o estilo de jogo que o adversário erre muito mais. E muitas vezes isso não acontece. Somos a terceira equipe que mais pontos somou fora. É a qualidade da nossa equipe. Este é o grupo, é assim. Jogamos melhor fora de casa porque é assim”, disse.

O Galo tem 25 pontos em 45 disputados longe de casa. Em Belo Horizonte, todavia, o Atlético tem 21 em 42 possíveis. O Galo está na sétima colocação, com 46 somados, e segue com sonho de uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores.

Felipão elogia elenco do Atlético, mas aponta características

O treinador atleticano, aliás, foi perguntado sobre a solução para resolver o problema. Ele evitou criticar seu elenco, mas salientou que o grupo formado para Eduardo Coudet tem nomes que trabalham de maneira diferente.

“Não se acaba com este problema de uma hora para a outra. Temos que ter jogadores com todas as características. Meu grupo é ótimo e maravilhoso. Mas da forma que eu trabalho há muitos anos, tenho variantes que estes jogadores contratados pelo Coudet têm diferente do que eu penso”, finalizou

