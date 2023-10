Santos x Coritiba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (26/10), o Santos recebe o Coritiba em uma partida que é extremamente importante para os dois lados. Afinal, o Peixe, com 30 pontos em 18º lugar, está na zona de rebaixamento. Nem mesmo a vitória poderá tirá-lo desta situação (dependerá de um tropeço do Vasco, que também joga nesta quinta contra o Internacional). O Coritiba é o 19º. Mas está bem atrás, com 20 pontos. Assim, precisa ainda mais de um bom resultado. Ou periga terminar a rodada com risco acima de 95% de voltar à Série B.

O jogão começa às 21h30 (de Brasília). Mas, para você entrar no clima desta verdadeira decisão, a Voz do Esporte programou uma transmissão muito especial e que começa bem antes, com um pré-jogo às 20h sob o comando do premiado César Tavares, que também está com a narração.