Léo Pereira sofre lesão e inicia tratamento no Flamengo

O Flamengo informou, na manhã desta quinta-feira (26), que Léo Pereira sofreu uma fissura no sétimo arco costal esquerdo. O trauma no tórax aconteceu após uma trombada com JP Galvão, do Grêmio.

O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo. Apesar da lesão, Léo Pereira permaneceu em campo no segundo tempo. No entanto, os defensores rubro-negros não conseguiram conter os ataques tricolores no fim do jogo. O Grêmio conquistou uma vitória de virada em cima do Flamengo por 3 a 2.

O atleta Léo Pereira sofreu um trauma no tórax durante a partida contra o Grêmio. Foi encaminhado para exames que diagnosticaram uma fissura no sétimo arco costal esquerdo. Já iniciou tratamento conservador e se encontra medicado. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 26, 2023

Situação de Léo Pereira no Flamengo

O zagueiro já iniciou um tratamento conservador e é dúvida para próxima partida. Assim, os médicos rubro-negros vão avaliar de perto as condições do defensor. O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (01), diante do Santos, às 20h, no Mané Garrincha (Brasília), pelo Brasileirão.

Léo Pereira chegou ao clube no começo de 2020. O zagueiro sofreu muitas críticas da torcida no início, mas conseguiu se firmar na equipe rubro-negra no ano passado. Afinal, ele atuou como titular nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.

