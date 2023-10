Livre no mercado, Douglas Costa revela sonho de voltar à Juventus

O meia-atacante Douglas Costa ficou livre no mercado ao deixar o Los Angeles Galaxy, franquia que disputa a Major League Soccer, a famosíssima liga profissional dos Estados Unidos. Agora, sem renovação de vínculo na terra do Tio Sam, o jogador tem claro um objetivo. Reatar laços com um antigo amor. O Grêmio? Nada disso.

“Nenhum jogador no mundo pode recusar a Juventus. Afinal, é o clube do meu coração, que adoro. Sei que, junto com os nossos torcedores, seria possível realizar o retorno. E a Juventus deve estar sempre ao mais alto nível”, afirmou o atacante de 33 anos, em entrevista ao site “tuttojuve“.

Em seguida, Costa fez juras apaixonadas à Velha Senhora. Aliás, o jogador brasileiro não cansou de adjetivar o seu ex-clube.

“Além do desafio de colocar o clube de volta entre os melhores do mundo, torço pela Juventus. Nenhum jogador pode, então, recusar uma oferta da Juve. É um dos maiores clubes do mundo e, quando te ligam, não se pode pensar muito. Usar essas cores significa, portanto, deixar sangue em todos os treinos e jogos. A Juventus é uma família, uma equipe de guerreiros, que nasceu para ser campeã todos os anos”, completou.

Costa na Juventus… Auge?

Costa teve passagem pela Juventus de 2017 a 2022, sendo emprestado, neste período, a Bayern de Munique, Grêmio e Los Angeles Galaxy, clube que o contratou em definitivo até o fim de 2023. No entanto, sem a classificação para os playoffs, os californianos decidiram não ficar com o atacante. O brasileiro, neste ano, nos Estados Unidos, registrou quatro gols e sete assistências. Números em 22 compromissos.

Na Juventus, seu grande sonho, Costa, revelado pelo Grêmio, conquistou três vezes o Italiano (2017-18, 2018-19 e 2019-20), uma Copa da Itália (2017-18) e uma Supercopa da Itália (2018).

