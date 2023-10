Velloso pede Corinthians na Série B; Neto apela: ‘Mandem nudes para ele’

O ex-goleiro Velloso, um dos históricos nomes do Palmeiras, quer ver o Corinthians na Série B do Campeonato Brasileiro pela segunda vez. A fala ocorreu durante a edição do programa “Os Donos da Bola”, da TV Bandeirantes, nesta quarta-feira (25). No entanto, o apresentador Neto, ídolo da Fiel, não gostou muito.

Tudo começou quando o comentarista deu o pitaco sobre os rebaixados para a Série B. Neste momento, Velloso pediu para ver o Timão na “tela da Band”. A emissora vai transmitir a competição em 2024.

“O Corinthians vai sofrer esses jogos e vai piorar. Eu quero ver o Corinthians na telinha da Band. Corinthians na Band”, pediu.

A fala de Velloso, no entanto, deixou o ex-jogador Neto bastante irritado. Ele, na condição de apresentador do programa pediu alteração no GC (caracteres do programa que fica na tela) e mandou incluir a fala do ex-goleiro sobre o rebaixamento.

Na sequência, Neto ampliou a brincadeira: o ex-jogador do Corinthians solicitou que a torcida enviasse nudes nas redes sociais de Velloso. A situação causou risos de todos no estúdio.

O Corinthians, afinal, venceu o Cuiabá por 1 a 0, na noite de quarta-feira (25), fora de casa. Agora, o Timão está com 36 pontos, na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, portanto, mais longe do temível Z4.

