Olympiacos conta com brilho de Rodinei e vence o West Ham: 2 a 1

O Olympiacos bateu o West Ham por 2 a 1 nesta quinta-feira (26), no estádio Georgios Karaiskakis e venceu a primeira no grupo A, da Uefa Europa League. O time grego contou com a estrela do ex-Flamengo Rodinei, que teve grande atuação e marcou o segundo gol da partida. O primeiro tento ficou na responsabilidade de Fortounis. O brasileiro Lucas Paquetá marcou um golaço para descontar para os visitantes. Com o resultado, os gregos chegaram aos 4 pontos e subiram para o terceiro lugar da chave. Por outro lado, a equipe inglesa se manteve na liderança com 6 pontos, empatado com o Freiburg, da Alemanha.

Olympiacos domina o primeiro tempo, com show de Rodinei

A primeira etapa foi de amplo domínio do Olympiacos. Muito seguro e confiante jogando ao lado de seu torcedor, a equipe grega foi pra cima do West Ham. E teve um velho conhecido dos brasileiros como destaque. Afinal, o lateral-direito Rodinei fez uma verdadeira fumaça nos ingleses. O primeiro gol saiu aos 32 minutos. Fortounis recebeu a bola no meio e deu um lindo giro, saindo de três marcadores e finalizou “A lá Ronaldo Fenômeno”, de biquinho, acertando o cantinho de Areola. Dez minutos mais tarde, o ex-Flamengo recebeu pela direita e cruzou, a bola desviou no zagueiro Ogbonna, que mandou para o próprio patrimônio, ampliando o placar para 2 a 0. Contudo, o juiz assinalou o tento para o brasileiro. O time inglês teve sua melhor chance aos 47, com Danny Ings, mas o goleiro grego conseguiu fazer a intervenção.

Paquetá marca, mas tarde demais

Na etapa final, o West Ham voltou diferente e começou a pressionar mais. Com os jogadores mais organizados e buscando as laterais, a equipe inglesa buscou diminuir o placar o mais rápido possível para voltar novamente a partida. Contudo, os Hammers esbarravam na péssima atuação de seus atacantes, principalmente de Danny Ings. Aliás, a melhor chance do segundo tempo foi do time grego. Alexandropoulos fez fila na defesa inglesa e só foi parado pelo goleiro Areola, que fez grande defesa. Entretanto, o jogo começou a ficar muito trancado no meio de campo. O embate ganhou emoção apenas aos 42 minutos. Em cruzamento rebatido, a bola sobrou para o brasileiro Lucas Paquetá, que pegou de primeira e fez um golaço para descontar. O West Ham ainda ensaiou uma pressão, mas sem sucesso. O meia Gustavo Scarpa ainda entrou nos acréscimos apenas para confirmar o triunfo grego.

Próximas partidas

Olympiacos e West Ham voltam a campo por seus respectivos torneios nacionais no fim de semana. Os gregos encaram o OFI Crete, fora de casa, pelo Campeonato Grego. Por outro lado, os ingleses tem duelo com o Everton, diante de seus torcedores, pela Premier League. Pela Europa League, os dois clubes só voltam a campo no dia 9 de novembro. Por outro lado, o Olympiacos aproveitava os espaços e buscava matar o jogo de vez em um contra-ataque.

