Fluminense x Boca: Conmebol informa que os ingressos serão digitais

Na final da Libertadores, os torcedores do Fluminense poderão entrar no Maracanã com ingressos digitais. Afinal, os representantes da Conmebol enviaram e-mails para os tricolores informando os detalhes da entrada ao estádio. O mesmo vale para os torcedores do Boca Juniors.

Final da Libertadores

Assim, os tricolores não precisarão efetuar trocas para ingresso físico antes da final da Libertadores. Aliás, as entradas poderão ser adquiridas nesta sexta-feira (27), depois das 16h. Inclusive, é importante que os torcedores entrem com os celulares carregados no Maracanã e vinculem os bilhetes com antecedência.

Saiba como entrar no Maracanã no dia da final da Libertadores

1- Faça o download do aplicativo Tickets Final Libertadores, disponível na Play Store e App Store;

2 – No aplicativo, clique em “Inciar” e aceite os termos;

3 – Saia do aplicativo Tickets Final Libertadores e, no navegador do celular, acesse o site de vendas libertadores.eleventickets.com;

4 – No site, faça o login, acesse a aba “Pagos” do seu carrinho de compras e no seu ingresso clique no ícone do Wallet;

5- Clique no botão “Download” e seu ingresso irá vincular automaticamente com o aplicativo Tickets Final Libertadores.

6- No aplicativo, clique no e-ticket gerado e visualize os dados do ingresso;

7 – A partir de 48 horas antes da partida, o QR Code dinâmico será disponibilizado para você apresentar no respectivo portão de acesso.

Fluminense x Boca Juniors

Os times se enfrentam no dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. Aliás, o estádio precisou entrar em reformas nesta semana. Afinal, os representantes da Conmebol estão promovendo os últimos ajustes no local antes da decisão da competição.

