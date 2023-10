Botafoguense, Felipe Neto surpreende e revela seu segundo time no Brasil

O influenciador digital Felipe Neto revelou seu segundo time no Brasil. Botafoguense de coração, o youtuber entrou no ‘X (antigo ‘Twitter’) e enalteceu o Atlético-MG. “Sempre falei que o time que mais gosto no Brasil depois do meu é o Galão da Massa”, postou o influenciador.

Vale ressaltar que o Galo venceu o Bragantino, na noite dessa quarta-feira (25), e segurou o vice-líder do Campeonato Brasileiro. A situação deu possibilidade do Glorioso, clube para o qual torce, respirar na liderança do torneio.

Aliás, não é a primeira vez que Felipe Neto demostra apreço pelo Galo. Na histórica campanha da agremiação mineira em 2021, o empresário postou nas redes sociais que torcia para o Atlético.

“Gosto muito do Galo. Não sei por que, rola uma identificação desde sempre. Exceto quando vencem o Botafogo, aí grito dizendo que odeio. Mas são fregueses hehehe (33 vitórias contra 25). Merecem demais esse título. Essa torcida merece muito também. É impressionante a torcida atleticana”, postou na época.

O Botafogo, afinal, é o líder do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. O Bragantino, atual vice-líder, somou 52 até o momento. Aliás, se garantir o título do Brasileirão, o Glorioso vai encerrar um jejum de quase 30 anos sem o caneco nacional.

