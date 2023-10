Tonali é suspenso por 10 meses após envolvimento com apostas

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou, nesta quinta-feira (26), que o meio-campista Sandro Tonali, do Newcastle, vai cumprir 10 meses de suspensão pelo envolvimento em esquema de apostas. Dessa maneira, ele está fora do restante da temporada europeia e não teria chances de disputar a próxima Eurocopa.

Tonali também cumprirá mais oito meses de sanções alternativas, que podem ser desde idas ao psicólogo para curar o vício com apostas, até serviços comunitários e pagamento de multas que podem chegar a 12,5 mil euros (cerca de R$ 66,4 mil)

“O promotor da FIGC e Tonali chegaram a um acordo que eu já aprovei. O acordo consiste em uma suspensão de 10 meses, mais oito meses de atividades de reabilitação e pelo menos 16 aparições públicas”, disse o presidente da federação italiana, Gabriele Gravina.

Na última semana, o nome de Sandro Tonali esteve envolvido no escândalo de apostas no futebol italiano, que estourou neste mês de outubro. Dessa forma, o meia chegou a deixar concentração da Itália para prestar depoimento às autoridades e foi afastado do grupo comandado pelo técnico Luciano Spalletti.

Ao mesmo tempo, Nicolo Zaniolo, do Aston Villa, e Nicolo Fagioli, da Juventus, também estão sob investigação da justiça italiana. Na última semana, Fagioli recebeu uma suspensão de sete meses e terá que participar de um programa de tratamento para vícios.

Tonali busca ajuda contra vício em apostas após escândalo na Itália

No início deste mês, o jornal italiano “Corriere della Sera” afirmou que Tonali confessou que está buscando apoio para lidar com seu vício em apostas, depois que seu nome veio à tona nesse caso. Além disso, o atleta se ofereceu para conversar com jovens jogadores em nome da FIGC para mostrar que seu comportamento não é exemplar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.