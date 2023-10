Fiorentina massacra o Cukaricki pelo Grupo F da Liga Conferência

Depois de dois empates seguidos, a Fiorentina conquistou sua primeira vitória no Grupo F da Liga Conferência 2023/24. A equipe italiana não tomou conhecimento do Cukarick, da Sérvia, e goleou por 6 a 0, no Artemio Franchi. Nemanja Belic, Lucas Beltran, Ikone, Riccardo Sottil, Lucas Martinez e Maxime Lopez marcaram os gols do triunfo. Com o resultado, a Viola alcançou a marca de 5 pontos e está na liderança por causa do critério de desempate contra o Genk, da Bélgica, e Ferencváros, da Hungria, que empataram sem gols.

Na próxima rodada, os confrontos seguem os mesmos, porém os mandos de campos se invertem. Nesse sentido, a Fiorentina visita o Cukaricki no Dubočica, dia 9, às 14h45 (de Brasília). O Genk, por sua vez, encara o Ferencváros, no mesmo dia e horário. No Calcio, a equipe comandada por Vicenzo Italiano mede forças com a Lazio, no Olímpico de Roma, dia 30, às 16h45 (de Brasília).

Avalanche inicial

Em poucos minutos, a Fiorentina resolveu a partida, com muita tranquilidade, sem deixar o adversário respirar. Logo aos 6, Lucas Beltran avançou em velocidade e deixou o defensor para trás. Em seguida, o jogador alçou a bola na área para Nemanja Belic abrir o placar com uma finalização no canto direito. Quatro minutos depois, Beltran voltou a se destacar ao chegar até a entrada da área e encobriu o goleiro para ampliar o marcador. Sem esboçar reação, o Cukaricki não conseguiu incomodar e viu o time italiano estufar a rede novamente. Aos 29, Ikone aproveitou a liberdade para arriscar de longe e acertar o âgulo esquerdo.

Massacre final

Com um segundo tempo morno, a Fiorentina deu os golpes de misericórdia para carimbar a goleada diante de sua torcida. Riccardo Sottil foi para uma cobrança de falta e, com categoria, estufou a rede deixando os visitantes sem ação. Depois de uma jogada pela esquerda, Sottil levantou a cabeça e cruzou ara a área. Sendo assim, Lucas Martinez se antecipou a marcação e com um toque marcou o quinto. Por fim, a Viola ainda teve tempo para balançar a meta, com um golaço de Maxime Lopez , de fora da área.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.