Cebolinha lamenta derrota do Flamengo e elogia Tite: ‘Me deu confiança’

Depois da vitória do Grêmio em cima do Flamengo por 3 a 2 em Porto Alegre, Everton Cebolinha fez uma análise do jogo e rasgou elogios ao Tite. O atacante iniciou em campo como titular e marcou um belo gol no primeiro tempo.

Fala, Cebolinha!

“É um treinador que já me conhece. Desde que chegou, me deu bastante confiança. Fico muito feliz com isso, eu precisava disso. Mais do que confiança, sequência também para poder mostrar do que sou capaz. Hoje ele me deu essa oportunidade, fui feliz de fazer gol e ajudar a equipe. Infelizmente a gente sai com resultado negativo, mas agora é focar e aproveitar as oportunidades. Tenho que estar sempre preparado”, disse Cebolinha na zona mista da Arena do Grêmio.

“O sentimento é de frustração por aquilo que estava sendo a partida. O Grêmio antes dos gols não tinha chegado com tanto perigo. A gente controlava bem. Creio que nós deixamos de jogar um pouco, e isso nos prejudicou bastante. Acabamos chamando eles para cima e tomamos três gols muito rápido. Pode ter sido um apagão porque foi um atrás do outro realmente e não soubemos reagir”, completou Cebolinha.

Início no Flamengo

Com 86 jogos e oito gols, Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em junho do ano passado e participou das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. O atacante tem contrato no clube rubro-negro até dezembro de 2026.

Apesar dos títulos conquistados, Everton Cebolinha ainda não conseguiu se firmar na equipe rubro-negra. O atacante vem sendo pouco utilizado nesta temporada e não tem protagonizado boas atuações dentro de campo.

No entanto, Everton Cebolinha deve ganhar mais oportunidades depois da chegada de Tite. Afinal, os dois trabalharam juntos na Seleção Brasileira. O jogador foi um dos destaques do Brasil na conquista da Copa América em 2019.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (01), diante do Santos, às 20h, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. O Maracanã seria palco do jogo, mas precisou entrar em reforma para final da Libertadores.

