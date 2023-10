Liverpool goleia Toulouse e mantém 100% na Liga Europa

O grande favorito ao título da Liga Europa fez mais uma vítima nesta terceira rodada da competição. O Liverpool goleou o Toulouse, da França, por 5 a 1, nesta quinta-feira (26), em Anfield, e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo E da competição. Diogo Jota, Endo, Darwin Núñez, Gravenberch e Salah marcaram para os donos da casa, enquanto Dallinga anotou o de honra para os visitantes.

Dessa maneira, o Liverpool segue na liderança isolada do Grupo E, com nove pontos. Por outro lado, o Toulouse aparece em seguida, com quatro. Além disso, no outro jogo da chave, também nesta quinta-feira, o Lask Linz venceu o Union Saint-Gilloise e saltou para a terceira posição.

A quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa está marcada para o dia 9 de novembro, quando Liverpool e Toulouse voltam a se enfrentar, desta vez na França.

No entanto, antes de voltarem suas atenções para a segunda principal competição de clubes da Europa, os clubes terão compromissos por suas ligas nacionais. No próximo domingo o Liverpool recebe o Notingham Forest, na Premier League, enquanto o Toulouse visita o Montpellier, na Ligue1.

