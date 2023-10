João Pedro, ex-Fluminense, marca em vitória histórica do Brighton

O atacante João Pedro, ex-Fluminense, abriu o caminho para a vitória histórica do Brighton por 2 a 0 sobre o Ajax, nesta quinta-feira (26), pelo Grupo B da Liga Europa. Após uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas, o clube inglês venceu o primeiro jogo em competições europeias e fez a festa dos torcedores no Falmer Stadium. Além do gol marcado pelo brasileiro, o meia Ansu Fati, ex-Barcelona, completou o triunfo.

Além disso, com o gol marcado nesta quinta-feira, João Pedro chegou a quatro gols em três jogos na Liga Europa. Dessa forma, o atacante aparece como um dos artilheiros da competição, ao lado de Vincenzo Grifo, do Freiburg, da Alemanha.

João Pedro é revelação das categorias de base do Fluminense. Em 2019, o atacante foi vendido ao Brighton por 34,20 milhões de euros.

Tonali, do Newcastle, é suspenso por 10 meses após envolvimento com apostas

Por fim, a primeira vitória do Brighton deixou o clube na terceira posição do Grupo B, com os mesmos quatro pontos do vice-líder AEK Atenas. O Ajax, em grande crise neste início de temporada, é o lanterna com apenas dois, enquanto o Olympique de Marselha lidera com cinco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.