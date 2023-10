Diniz fala sobre gesto polêmico de Marlon após gol anulado do Fluminense

Revelado nas divisões de base do Fluminense, Marlon retornou ao clube nesta temporada, porém ainda não conseguiu ter as grandes atuações do passado. Diante dessa pressão, o defensor teve um ato intempestivo depois de estufar a rede na vitória sobre o Goiás, no Raulino de Oliveira. Ele fez um gesto polêmico, pedindo silêncio para a própria torcida, entretanto o tento foi anulado. Em seguida, Fernando Diniz se posicionou sobre o assunto durante a coletiva sobre a reação do jogador.

“O ideal é que não aconteça, mas em alguns casos raros, como o de hoje, acontece e ele teve a reação e a aceitação da torcida ficou melhor do que se não tivesse acontecido nada. Muito pelo fato de ser cria de Xerém, jogador muito identificado com o torcedor, um grande jogador e que fez uma grande partida. Ele tem jogado bem sequencialmente. O ideal é que não se faça esse tipo de gesto porque a gente tem que aceitar, escutar e jogar bem para poder entregar as vitórias que eles querem”, afirmou o treinador.

Logo depois do ato, Marlon logo pediu desculpas à torcida e seguiu atuando normalmente. Quando soou o apito final. Fernando Diniz fez questão de abraçar o atleta e apontá-lo para que a torcida pudesse aplaudir sua vontade e desempenho em campo. Vale lembrar que o zagueiro também sofreu vaias no empate por 3 a 3 com o Corinthians, no Maracanã, e tem tido suas atuações criticadas desde que retornou.

Próximo compromisso

No penúltimo jogo antes da decisão da Libertadores, o Fluminense visita o Atlético-MG, sábado (28), às 21h, na Arena MRV. Com o triunfo desta quarta-feira (25), os comandados de Diniz não voltaram para o G6, porém alcançaram a marca de 45 pontos e seguem a diferença de apenas dois pontos para o Grêmio.

