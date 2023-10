Crystal Palace x Tottenham: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Premier League, com direito a líder em campo. Em jogo único nesta sexta-feira (27), o Tottenham visita o Crystal Palace às 16h, na partida de abertura da 10ª rodada do Campeonato Inglês. A partida no Selhurst Park Stadium, em Londres, terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Crystal Palace?

Após um início regular de Premier League, o Crystal Palace não vence há duas partidas e perdeu algumas posições na tabela. No momento, o clube londrino aparece em 11º, com 12 pontos, sendo sete a menos que o Aston Villa, primeiro dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Dessa maneira, a equipe precisa de uma grande atuação para ter um resultado positivo diante da equipe com a melhor campanha da Premier League. No entanto, a boa notícia é que o técnico Roy Hodgson não terá desfalques para a partida desta sexta-feira.

Como chega o Tottenham?

Em grande fase sob o comando do técnico Ange Postecoglou, o Tottenham vai em busca de mais uma vitória na temporada para seguir na liderança isolada da Premier League. A vantagem para City e Arsenal, segundo e terceiro colocados, respectivamente, é de apenas dois pontos. Ou seja, somente a vitória diante do Crystal Palace deixa o Spurs inalcançável pelos adversários e mantém a esperança dos torcedores na busca pelo título Inglês após 62 anos.

No entanto, a dúvida na escalação fica por conta de Matar-Sarr, volante que saiu machucado no último jogo, e pode ser substituído pelo argentino Giovani Lo Celso. Além disso, o time do técnico Ange Postecouglou deve ser o mesmo que venceu o Fulham na última rodada.

Crystal Palace x Tottenham

10ª rodada da Premier League

Data e horário: sexta-feira, 26/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium, em Londres (ING)

Crystal Palace: Johnstone; Joel Ward, Andersen, Guéhi e Mitchell; Jefferson Lerma, Cheick Doucouré e Will Hughes; Odsonne Édouard, Jordan Ayew e Jean-Phillipe Mateta. Técnico: Roy Hodgson.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Van de Ven e Udogie; Matar-Sarr (Lo Celso), Hojbjerg e James Maddison; Kulusevski, Richarlison e Heung-min Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Onde assistir: ESPN e Star+

