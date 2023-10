São Paulo retorna aos treinamentos após goleada no Choque-Rei

A quinta-feira (26) não foi de ‘ressaca’ no São Paulo, após os 5 a 0 sofridos para o Palmeiras, pelo Brasileirão. Aliás, longe disso: o elenco tricolor trabalhou bastante na Barra Funda, já tentando se recuperar visando a próxima rodada. O grupo comandado por Dorival Júnior fez trabalhos na academia e em campo, mas o treinador precisará fazer mudanças para o jogo do fim de semana.

Sem Rafinha, suspenso, e Lucas Moura, lesionado, o São Paulo irá diferente para o jogo contra o Athletico-PR. Dessa forma, Nathan deve entrar na lateral direita, com o eventual substituto de Lucas ainda por definir. Por outro lado, o zagueiro Arboleda, o volante Pablo Maia se recuperaram de lesão e voltam à relação.

Embora o próprio Dorival tenha reconhecido, após o jogo, que a pesada goleada sofrida no Allianz ‘não é digna do São Paulo’, a equipe não perde a motivação para o duelo em Curitiba. Apesar da derrota, o Tricolor não perde a 10ª colocação na tabela, com 38 pontos. O duelo diante do Furacão, no domingo, acontece na Ligga Arena, às 16h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.