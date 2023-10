Fluminense x Boca: Conmebol informa detalhes sobre gratuidades para a final; veja

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira (26), que as gratuidades para a decisão da Copa Libertadores serão distribuídas nesta sexta (27), a partir das 9h. Vale destacar que esses bilhetes serão destinados a pessoas com deficiência, crianças menores de 12 anos e adultos maiores de 60. Assim, o confronto entre Fluminense e boca Juniors está marcado para o dia 4, às 17h (de Brasília), no Maracanã.

De um lado, o Tricolor tenta um título inédito em sua história, que deixou escapar com vice-campeonato para a LDU, do Equador, em 2008, em pleno Maracanã. Do outro, a equipe xeneize busca igualar o número de títulos do rival Independiente, sete no total. Dessa forma, em caso de empate no tempo normal, a disputa de pênaltis definirá o título de 2023.

Antes da decisão, o Fluminense terá dois jogos longe de seus domínios pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, os comandados de Fernando Diniz medirão forças com Atlético-MG e Bahia, em Belo Horizonte e Salvador, respectivamente. Ainda não se sabe se o comandante tricolor irá optar por colocar os reservas nas duas partidas, porém a tendência é que mescle o elenco, sobretudo diante do Tricolor baiano.

Os tricolores tiveram direito a 20 mil ingressos no setor sul, atrás do gol, enquanto os argentinos ficarão no setor norte, com a mesma quantidade de bilhetes. No momento, todos os ingressos estão esgotados, inclusive os da Categoria 3, que abarcam os outros setores do estádio. Por fim, depois do clássico entre Flamengo e Vasco, no último domingo, a entidade já prepara o estádio para receber o duelo que promete fortes emoções.

Confira o passo a passo para tentar a gratuidade

1 – venda de ingressos do evento: libertadores.eleventickets.com;

2 – Na plataforma libertadores.eleventickets.com o torcedor que cumprir os requisitos legais para obter a gratuidade deve criar uma conta;

3 – No início da sessão, tem que selecionar PÚBLICO GERAL – GRATUIDADES;

4 – Fazer o registro completo;

5 – Depois de iniciar a sessão, clicar em “COMPRAR AGORA”;

6 – Selecionar o setor de seu interesse, segundo disponibilidade;

7 – Selecionar a entrada gratuita (limitada a uma entrada por pessoa);

8 – Clicar em “AVANÇAR”;

9 – No “CARRINHO DE COMPRAS”, preencher os dados do PORTADOR da entrada (pessoa que irá assistir à partida);

10 – Clicar em “ANEXAR DOCUMENTO” e inserir o documento que dê o direito ao benefício conforme a legislação vigente (ver SERVIÇO DA PARTIDA, na plataforma de vendas);

11 – O documento comprobatório da gratuidade deve estar no nome do titular do registro no site e portador da entrada. Ou seja, titular da conta, titular do documento e portador da entrada precisam ser a mesma pessoa;

12 – Clicar em “CONCLUIR RESERVA”;

13 – Depois de completar o registro da entrada com êxito, haverá uma análise da solicitação. Aqueles que cumprirem com os requisitos legais e, mediante a disponibilidade de entradas sejam contemplados com uma gratuidade, serão comunicados por e-mail com as orientações para o acesso e a entrada.

14 – Não haverá pontos físicos para solicitação de gratuidades;

15 – Para entrar no estádio do evento, o portador da entrada de de gratuidade deverá ter em mãos os documentos que creditem sua elegibilidade para o benefício;

16 – As solicitações de gratuidade devem acontecer no seguinte período: 9h (de Brasília) de 27 de outubro às 9h (de Brasília) de 28 de outubro.

17 – A entidade emitirá as confirmações dos torcedores por e-mail a partir de 1º de novembro;

18 – Os setores LESTE (Inferior e Superior) e OESTE (Inferior e Superior) estão destinados à torcida mista. O setor NORTE (Inferior e Superior) se destina exclusivamente para a torcida do BOCA JUNIORS e o setor SUL (Inferior e Superior) se destina exclusivamente para a torcida do Fluminense

