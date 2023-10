Girona x Celta de Vigo: escalações e onde assistir

O surpreendente Girona recebe o Celta de Vigo na partida de abertura da 11ª rodada do Campeonato Espannho, em duelo único da LaLiga nesta sexta-feira (26). A bola rola às 16h, no Estádio Montilivi, na Catalunha, com transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Girona?

Após perder a liderança para o Real Madrid, o Girona pode retomar a primeira posição e dormir no topo da tabela em caso de vitória nesta sexta-feira. Isto porque, o clube catalão está com os mesmos 25 pontos do líder, que por sua vez terá um clássico contra o Barcelona no próximo sábado (28).

Além disso, o Girona vive um bom momento na temporada e vem de duas vitórias seguidas na LaLiga. Ao mesmo tempo, o clube tem o melhor ataque da competição, com 24 gols marcados. No último compromisso, os catalães saíram de um 2 a 0 contra para vencer o Almería por 5 a 2, com grande atuação dos brasileiros Yan Couto e Savinho.

Como chega o Celta de Vigo?

Em contrapartida ao desempenho do Girona, o Celta de Vigo somou apenas seis pontos nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Espanhol e aparece como a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

A equipe venceu apenas uma partida nesta edição da LaLiga e vem de uma derrota em casa para o Atlético de Madrid, por 3 a 0. Além disso, o clube terá o desfalque do goleiro Villar, expulso na última rodada, que será substituído por Guaita.

Girona x Celta de Vigo

11ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 27/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, na Catalunha (ESP)

Girona: Gazzaniga; García, López e Blind; Yan Couto, Herrera, Aleix García e Gutierrez; Martin e Savio; Dovbyk. Técnico: Míchel

Celta de Vigo: Guaita; Vazquez, Starfelt, Nunez e Sanchez; Beltran, De La Torre, Mingueza e Iago Aspas; Strand Larsen e Bamba. Técnico: Rafael Benítez

Onde assistir: ESPN e Star+

