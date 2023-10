Flamengo anuncia venda de ingressos para duelo com o Palmeiras

O Flamengo informou, nesta quinta-feira (26), a abertura da venda de ingressos para o duelo contra o Palmeiras, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o confronto entre dois dos melhores elencos do futebol nacional será disputado no Maracanã, dia 8, às 21h30 (de Brasília) no Maracanã. As vendas para sócios terão início às 10h, desta sexta-feira (27).

Ao longo dos últimos anos, o confronto tem esquentado sua rivalidade nos últimos anos. Ambos os clubes se estruturaram e investido em seus elencos, seja pelo patrocínio da Crefisa, ou pela reorganização que o Rubro-Negro passou desde 2013.

Desde 2017, Flamengo e Palmeiras têm colecionado títulos importantes e feito duelos intensos dentro e fora de campo. Entre eles, inclusive, estão as finais da Supercopa do Brasil 2021 e 23 e a decisão da Libertadores de 2021.

Nação, a venda online de ingressos para o duelo entre Flamengo e Palmeiras começa nesta sexta-feira (27), às 10h, para sócios-torcedores do Nação. Salve os horários de compra de cada nível e confira mais informações no site oficial do Flamengo: https://t.co/Y8Q1dIRZ8f pic.twitter.com/rao1JtCfjR — Flamengo (@Flamengo) October 26, 2023

Dessa forma, as equipes somam 50 pontos, no momento, e disputam uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Rubro-Negro, porém, perdeu a chance de ultrapassar o Red Bull Bragantino na classificação ao tomar a virada para o Grêmio, em Porto Alegre.

Veja as informações sobre a compra de ingressos:

Horário de abertura para os sócios:

1 – 27/10 (10h) – Diamante+1 (nível 0)

2 -27/10 (14h) – Diamante / Platina+1 (nível 1)

3 – 27/10 (18h) – Platina / Ouro+1 (nível 2)

4 – 28/10 (10h) – Ouro / Prata+1 (nível 3)

5 -28/10 (13h) – Prata / Bronze +1 (nível 4)

6 – 28/10 (16h) – Bronze (nível 5)

7 – 28/10 (18h) – Público Geral online (nível 6)

8 – 06/11 (10h) – Pontos de troca, pontos de venda físicos e gratuidades

9 – 08/11 (15h) – Encerramento das vendas online Norte (Flamengo)

– Diamante: R$17,50

– Platina: R$24,50

– Ouro: R$24,50

– Prata: R$28,00

– Bronze: R$35,00

– Público Geral: R$70,00 (meia R$35,00) Sul (Flamengo)

– Diamante: R$17,50

– Platina: R$24,50

– Ouro: R$24,50

– Prata: R$28,00

– Bronze: R$35,00

– Público Geral: R$70,00 (meia R$35,00) Leste Superior (Flamengo)

– Diamante: R$25,00

– Platina: R$35,00

– Ouro: R$35,00

– Prata: R$40,00

– Bronze: R$50,00

– Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00) Leste Inferior (Flamengo)

– Diamante: R$30,00

– Platina: R$42,00

– Ouro: R$42,00

– Prata: R$48,00

– Bronze: R$60,00

– Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00) Oeste inferior (Flamengo)

– Diamante: R$35,00

– Platina: R$49,00

– Ouro: R$49,00

– Prata: R$56,00

– Bronze: R$70,00

– Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00) Maracanã Mais (Flamengo)

– Diamante: R$168,75

– Platina: R$206,25

– Ouro: R$206,25

– Prata: R$225,00

– Bronze: R$262,50

– Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50)