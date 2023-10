ABC arranca empate do Avaí, mas está rebaixado à Série C

O ABC conseguiu arrancar o empate do Avaí, nos minutos finais, nesta quinta-feira (26)*, pela abertura da 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Ainda assim, o time potiguar já está rebaixado: afinal, com 21 pontos, o Alvinegro poderá não mais alcançar a Ponte Preta, que tem 35, em 16° lugar. O Avaí, com 41 pontos, está bem perto de escapar.

De fato, o Avaí foi melhor e mais perigoso durante o primeiro tempo. Waguininho numa cabeçada fez a bola passar perto do travessão e Fellipe Bastos até o acertou, num chute de longa distância. O ABC, apesar de jogar em casa, encontrava dificuldades, mas também soube ser perigoso à baliza avaiana durante vários momentos da etapa inicial.

Mas o gol foi mesmo do Avaí: aos 34 minutos, Wellington tocou para Waguininho, que chutou forte e conseguiu abrir o marcador. Os catarinenses mantiveram a vantagem no placar até o intervalo, mas o time da casa conseguiu começar o segundo tempo sendo mais perigoso. Gedeilson quase empatou, logo aos oito minutos, acertando a trave.

Tamanha pressão do ABC, que já era quase desespero, parecia que não surtiria efeito. O goleiro Igor Bohn foi fazendo defesas importantes e garantindo a baliza zero para seu time. Mas, aos 41, acabou saindo o gol de empate. Novamente, Gedeilson fez boa jogada pela direita da área e cruzou; Welliton bateu de primeira e definiu o empate. Mas já era tarde para o time potiguar, primeiro rebaixado confirmado da Série B.

