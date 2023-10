Enner Valencia celebra vitória do Inter e diz almeja vaga na Libertadores

Autor de um dos gols da vitória do Internacional sobre o Vasco nesta quinta-feira, o atacante Enner Valencia celebrou o resultado. Após a partida, o equatoriano elogiou a atuação dos seus companheiros e afirmou que a equipe precisa vencer os próximos jogos para seguir sonhando com vaga na Libertadores 2024.

“Fizemos um bom jogo, precisávamos ganhar. O time todo esteve muito bem e ficamos felizes com os três pontos. Nós vamos jogo a jogo. Temos agora duas partidas em casa e vamos precisar conquistar os seis pontos para seguir subindo na tabela”, disse Valencia na saída do gramado ao “SporTV”.

Com a vitória sobre o Vasco, o Inter chegou aos 38 pontos e deu passo importante para se afastar ainda mais do Z4. O Colorado agora está na 11ª colocação, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Há duas rodadas, a equipe de Eduardo Coudet estava a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Eduardo Coudet encara o Coritiba, no Estádio Beira-Rio. O duelo acontece no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília).

