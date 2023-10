Brasil vence Colômbia e já tem vaga na semifinal do Pan

O Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 0, nesta quinta-feira (26/10), pelo Grupo B dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. O jogo rolou no Estádio Sausalito, em Viña del Mar. Com o resultado, a Seleção se garantiu antecipadamente na semifinal da competição. Os gols de Biro e de Pirani levaram os canarinhos aos seis pontos, contra três da Colômbia e dos Estados Unidos, e zero de Honduras (que perdeu por 2 a 1 para os EUA, também nesta quinta). Colombianos e norte-americanos se enfrentam na última rodada, neste sabado. No máximo, um deles poderia ultrapassar o Brasil. Dessa forma, a Amarelinha, mesmo perdendo para Honduras, tem assegurado o seu lugar no G2.

Os dois primeiros ao fim da fase de grupos avançam às semifinais ao lado dos dois primeiros do Grupo A (Chile, México, República Dominicana e Uruguai). A Seleção Brasileira tenta o penta (foi ouro em 1963, 1975, 1979 e 1987).

Após início nervoso, Brasil domina e marca

O Brasil vinha de vitória sobre os Estados Unidos por 1 a 0, enquanto a Colômbia fez 2 a 0 em Honduras. O time brazuca começou tenso. Miranda, vascaíno que fez o gol da vitória na estreia e que ganhou vaga de titular, perdeu a bola ao tentar sair jogando. Assim, deu a chance para Cortéz finalizar. Mas o goleiro Mycael (jogador do Athletico) fez grande defesa. Contudo, o Brasil logo tomou as rédeas, trocando bem as bolas e quase marcando aos 13. O atacante botafoguense Matheus Nascimento recebeu livre na área. Entretanto, chutou em cima do goleiro Guerra.

Mas Nascimento se redimiu aos 16. Após receber de Matheus Dias (Internacional), viu a entrada de Biro livre pela esquerda. Na área, o corintiano saiu da marcação de Garcia e bateu para fazer 1 a 0. Com a vantagem, passou a jogar mais recuado, o que fez a Colômbia passar a ter maior posse (54%) e quase marcar numa confusão na área após chuveirinho. O zagueiro Alarcón bateu de calcanhar, enganando o goleiro Mycael. Mas o palmeirense Michel salvou em cima da linha.

Que golaço!

O Brasil voltou muito bem no segundo tenpo e fez um golaço aos seis minutos. Todo lance foi uma pinura. Michel fez lançamento da sua intermediária nos pés de Marquinhos na ponta direita. O camisa 10 – que o São Paulo venceu ao Arsenal/ING, mas que está emprestado ao Nantes – achou Pirani (0 mesmo ex-Santos e Flu e hoje no Cuiabá). O meia/atacante bateu colocado da entrada da área. Uma pintura.

Com 2 a 0, o Brasil conseguiu administrar bem a vantagem. Mas levou alguns sustos, como em chute de Daniel Ruiz que Mycael espalmou muito bem e mateve o placar. Enfim, uma merecida vitória. E vaga garantida.

Brasil no Pan

O Pan de Santiago começou em 20/10 e vai até o dia 5 de novembro. Até o término deste jogo da Seleção com os EUA, o Brasil ocupa o quato lugar em medalhas: 65 (14 ouros, 24 pratas e 27 bronzes). Está atrás de Estados Unidos (139), Canadá (83) e México (70).

Veja aqui o quadro de Medalhas do Pan

BRASIL 2X0 COLÔMBIA

2ª Rodada do Grupo B dos Jogos Pan-Americanos do Chile-2023

Data: 26/10/2023

Local: Estádio Sausalito, Viña del Mar (CHI)

BRASIL: Mycael; Miranda (Gustavo Martins, 35’/2ºT), Arthur Chaves, Michel e Patryck; Matheus Dias, Guilherme Biro (Lucas Figueiredo, 43’/2ºT), Marquinhos (Kaio Cesar, 29’/2ºT), Igor Jesus e Pirani (Thauan Lara, 36’/2ºT); Matheus Nascimento (Ronald, 43’/2ºT) . Técnico: Ramon Menezes

COLÔMBIA: Guerra; Palácios (Jersson González, 14’/2ºT), Castro, Alarcón e Suárez; Angel (Jhojan Torres, 14’/2ºT), Castilla (Valencia, 41’/2ºT), Alejandro Garcia (Mosquera, Intervalo) e Daniel Ruiz (Jhojan Rojas, 41’/2ºT); Cortéz e Moreno. Técnico: Hector Cardenas

Gols: Guilherme Biro, 16’/1ºT (1-0); Gabriel Pirani,(6’/2ºT (2-0)

Árbitro: José Burgos (URU)

Auxiliares: Ubaldo Aquino (PAR) e Agústin Berisso (URU)

Cartões amarelos: Michel, Matheus Nascimento (BRA) Daniel Ruiz, Castilla, Jhojan Torres (COL)

Cartoes vermelhos:

