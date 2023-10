Jogadores do Vasco se recusam a dar entrevistas após derrota para o Inter

O Vasco perdeu para o Internacional na noite desta quinta-feira (26), em São Januário, e frustrou sua torcida, que esperava uma reação. Afinal, a equipe saiu derrotada no Clássico dos Milhões do último domingo. Mas os comandados de Ramón Díaz não resistiram aos gaúchos, que venceu por 2 a 1. Na saída de campo, os jogadores cruz-maltinos não quiseram dar entrevistas.

O Cruz-Maltino largou em desvantagem no placar e foi dominado pelo Colorado no primeiro tempo. Ao ver o adversário abrir dois de frente no início da etapa final, os cariocas foram para o tudo ou nada e chegaram a descontar em cabeceio de Alex Teixeira após ótimo cruzamento de Jair.

Contudo, as expulsões de Paulinho e Erick Marcus interromperam o abafa dos donos da casa que, com nove em campo, ficou limitado a ocupar espaços para se proteger.

Com o resultado, o Gigante da Colina continua no Z4 do Brasileirão, estacionado nos 30 pontos. No próximo domingo, o rival será o Goiás, com um ponto a mais na tabela e concorreto direto na luta contra o rebaixamento, fora de casa.

Na sequência, outro duelo difícil contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Depois virão o líder Botafogo, no Rio, e o Cruzeiro, no Mineirão.

