Santos vence o Coritiba na Vila e deixa o Z4 do Brasileirão

Xô, Z4. O Santos venceu o Coritiba nesta quinta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, e deixou a zona de rebaixamento do torneio nacional. Em partida disputada na Vila Belmiro, o Peixe bateu o Coxa por 2 a 1, com gols de Joaquim e Marcos Leonardo. De pênalti, Robson fez para os visitantes.

Com o resultado, o Santos chegou aos 33 pontos, ultrapassou o Goiás e está agora na 16ª colocação. O clube paulista deixou a zona da degola e colocou o Esmeraldino lá mais uma vez. O Coritiba, por sua vez, segue com 20 pontos, na 19ª posição, depois de perder a terceira partida consecutiva.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais na Vila Belmiro foram movimentados, com tudo o que teve direito: gols, polêmicas com VAR, expulsão… Aos três minutos, Lucas Lima cobrou falta pela direita na segunda trave, e o zagueiro Joaquim subiu mais que todo mundo para desviar para as redes. Dois minutos depois, contudo, o árbitro marcou pênalti após a bola pegar na mão de Dodô. O VAR analisou e recomendou a revisão, mas Wagner do Nascimento Magalhães manteve a decisão de campo. Na cobrança, Robson bateu e deixou tudo igual. No fim da etapa inicial, Willian Farias fez falta em Lucas Lima, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. A primeira advertência foi durante a paralisação para análise do pênalti, por reclamação.

Segundo tempo

Com um a mais, o Santos se lançou ao ataque na etapa final e fez praticamente um treino de ataque contra defesa. O técnico Marcelo Fernandes colocou a equipe para frente, enquanto o Coxa se fechou na zaga para tentar levar um ponto para o Paraná. A pressão, porém, durou quase meia hora, já que aos 28 minutos o Peixe balançou as redes. Após escanteio curto, Soteldo levantou na medida para Marcos Leonardo aparecer sozinho na pequena área para marcar. Foi o 13º gol do camisa 9 no torneio. No fim, o clube paulista aproveitou a vantagem numérica em campo e segurou o resultado para somar os três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

E agora?

Santos e Coritiba voltam a campo pelo Brasileirão 2023 no próximo domingo, pela 30ª rodada da competição nacional. O Peixe encara o Corinthians em clássico, fora de casa, enquanto o Coxa visita o Internacional. As duas partidas acontecem às 18h30 (de Brasília).

SANTOS 2 x 1 CORITIBA

Campeonato Brasileiro 2023 – 29ª rodada

Data: 26/10/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 12.205 torcedores

Renda: R$ 489.047,50

SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga (João Lucas, 43’/2ºT), Rincón, Jean Lucas e Kevyson (Julio Furch, intervalo); Lucas Lima (Maxi Silvera, 29’/2ºT), Soteldo (Mendoza, 49’/2ºT) e Marcos Leonardo (Rodrigo Fernández, 43’/2ºT). Técnico: Marcelo Fernandes

CORITIBA: Gabriel; Natanael (Hayner, 33’/2ºT), Henrique, Jean Pedroso e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui (Garcez, 23’/2ºT) e Sebastián Gómez; Robson (Reynaldo, intervalo), Slimani (Bruno Gomes, intervalo) e Marcelino Moreno (Fransérgio, 23’/2ºT). Técnico: Thiago Kosloski

Gols: Joaquim, 3’/1ºT (1-0), Robson, 10’/1ºT (1-1) e Marcos Leonardo, 28’/2ºT (2-1)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão Amarelo: Joaquim e Julio Furch (SAN); Willian Farias, Robson, Matheus Bianqui e Fransérgio (CTB)

Cartão Vermelho: Willian Farias (CTB)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.