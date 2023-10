MLS ‘esquece’ Lionel Messi e indica outro argentino a prêmio de melhor jogador

A primeira temporada de Lionel Messi na Major League Soccer (MLS) não foi bem do jeito que ele esperava. Afinal, o Inter Miami , clube do craque argentino, não avançou aos playoffs. Desse modo, ao anunciar os indicados ao prêmio de melhor jogador, a liga de futebol dos Estados Unidos “esqueceu” do camisa 10.

Messi ficou fora da lista dos MVP da temporada regular do campeonato nacional de 2023 e, assim, terá de se contentar em concorrer ao título de melhor estreante.

Contudo, a Argentina será representada na categoria de melhor jogador. Isso porque Thiago Almada e Luciano Acosta, compatriotas de Messi e que atuam no Atlanta United e FC Cincinatti, respectivamente, foram anunciados a concorrer ao lado do gabonês Dénis Bouanga, do Los Angeles FC.

Quando Messi desembarcou nos Estados Unidos, o Inter Miami ocupava a última colocação da Conferência Leste da MLS. Com ele, o time de David Beckham subiu uma posição e encerrou em 14º na tabela. Somente os nove primeiros se classificaram para os playoffs.

O craque argentino disputa o prêmio de estreante com o grego Giorgos Giakoumakis, que atua no Atlanta United, e o alemão Eduard Löwen, do St. Louis City. Ele atuou em seis partidas na atual edição da MLS.

Com o encerramento da temporada 2023 para o Inter Miami, uma excursão pela China está programada em novembro para manter o elenco em atividade. Neste mesmo mês, Messi ainda terá compromissos com a seleção de seu país pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No dia 16, recebe o Uruguai e, no dia 21, encara o Brasil, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.