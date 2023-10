Marcos Leonardo agradece à torcida em vitória redentora

Marcos Leonardo foi o herói da vitória santista, nesta quinta-feira (26), sobre o Coritiba, na Vila Belmiro. E não foi qualquer vitória: afinal, o Peixe deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão e ainda se recuperou de um péssimo resultado. No último fim de semana, levou acachapantes 7 a 1 do Internacional, mas conseguiu dar a volta por cima. Para o camisa 9, autor do gol que decidiu o jogo, a festa da torcida, em casa, foi um fator determinante para motivar novamente o grupo e conquistar os importantes três pontos.

“É um momento difícil que estamos vivendo, mas a torcida está nos apoiando do começo ao fim, demonstrando que está com a gente. Temos que dar os parabéns a eles. Ficamos muito felizes, pois essa vitória foi de extrema importância. A derrota no Sul foi difícil para o psicológico, mas voltamos a vencer. Agora é um clássico, então vamos com tudo para a vitória”, disse Marcos Leonardo, ao sportv, já olhando para o jogo de domingo, contra o Corinthians.

Mas foi o próprio centroavante um dos nomes mais festejados pelo público que foi à Vila Belmiro. Com cânticos que pedem o atacante na Seleção, Marcos se diz satisfeito e sonha com a oportunidade na equipe de Fernando Diniz. Mas, para o garoto, o sabor será especial no caso de ser convocado representado o Peixe:

“Estou trabalhando para isso. Um dos meus principais objetivos na carreira é vestir a 9 da Seleção como jogador do Santos. Fico muito feliz, e, se Deus quiser, logo posso estar na Seleção principal”.

