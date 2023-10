Ceará x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (27), o Sport visita o Ceará, pela 34ª rodada da Série B, em confronto que pode encaminhar o acesso do Leão à primeira divisão nacional. Com o Vozão praticamente cumprindo tabela, o Rubro-Negro pretende somar mais três pontos importantes na busca pela subida. O time de Diego Souza, Vágner Love e cia. tem 59 pontos e é o vice-líder da competição, contra 41 dos donos da casa. A bola rola às 19h, na Arena Castelão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do sportv (fechada) e do Premiere (pay-per-view), a partir das 18h40.

Como chega o Ceará

Embora já não tenha mais chances de acesso, o Ceará recebe o Sport buscando, ao menos, fazer bonito em casa. A equipe terá os desfalques do zagueiro David Ricardo e do atacante Janderson, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o atacante Erik está de volta e reforça a equipe comandada por Vágner Mancini. O treinador, aliás, avalia dar oportunidades a jovens jogadores da base alvinegra, já a partir do confronto desta sexta-feira.

Como chega o Sport

O Rubro-Negro está aliviado com a volta do meia-atacante Jorginho, destaque da equipe nesta reta final de Série B. O jogador estava suspenso, mas retorna ao time titular e a tendência é que Vagner Love vá para o banco de reservas. Já na defesa, o lesionado Felipinho deve dar lugar ao estreante Nathan, enquanto o zagueiro Sabino, também no departamento médico, fica muito provavelmente fora. Assim, Chico deve começar jogando na partida em que o Sport tenta quebrar um jejum de 19 anos sem ganhar no Ceará em Fortaleza.

CEARÁ x SPORT

34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Data e horário: 27/10/2023 às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e William Formiga; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Chrystian Barletta, Saulo Mineiro e Erik. Técnico: Vágner Mancini.

SPORT: Denis; Ewerthon, Chico, Rafael Thyere e Nathan; Fabinho, Fábio Matheus e Jorginho; Edison Negueba, Diego Souza e Alan Ruiz. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.