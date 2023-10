O Grêmio marcou três gols em dez minutos e conseguiu uma virada impressionante em cima do Flamengo em Porto Alegre. A derrota teve um gosto amargo, mas não pegou os flamenguistas de surpresa. Afinal, os jogadores rubro-negros vêm colecionando “apagões” com certa frequência em 2023.

Passividade do Flamengo

A postura do Flamengo no segundo tempo gerou revolta na torcida. No entanto, esta passividade não pode ser vista como uma característica exclusiva do trabalho de Tite. Afinal, não é a primeira vez que os jogadores rubro-negros relaxam e sofrem gols relâmpagos dentro de um mesmo jogo. Com Sampaoli e Vítor Pereira, este comportamento também se repetiu.

O Flamengo colecionou tropeços e fracassos em 2023. Afinal, nenhum título acabou sendo conquistado neste ano. Além das eliminações precoces e dos pontos desperdiçados, as goleadas sofridas e as atuações ruins também foram um dos pontos negativos desta temporada.

Relembre ‘apagões’ do Flamengo em 2023

Fluminense 4 x 1 Flamengo (Campeonato Carioca) – Vítor Pereira

Após vencer por 2 a 0 no primeiro jogo da final, os jogadores rubro-negros poderiam perder por até um gol de diferença para serem campeões do Carioca. No entanto, esta vantagem rapidamente acabou. Afinal, Marcelo e Germán Cano estufaram as redes em um intervalo de três minutos e deixaram tudo igual na decisão. O “apagão” do time no primeiro tempo acabou custando mais um vice-campeonato na temporada.

Bragantino 4 x 0 Flamengo (Brasileirão) – Sampaoli

O Bragantino marcou gols no fim do primeiro tempo e no início da segunda etapa. No final do jogo, os paulistas marcaram dois tentos em cinco minutos. Assim, os jogadores rubro-negros sofreram dois “apagões” em uma mesma partida e não conseguiram competir em Bragança Paulista.

Cuiabá 3 x 0 Flamengo (Brasileirão) – Sampaoli

Com dois gols sofridos nos oito primeiros minutos do segundo tempo, os jogadores rubro-negros tiveram uma atuação decepcionante na Arena Pantanal. O time vinha de uma sequência de vitórias na temporada, mas acabou deixando de somar pontos importantes fora de casa.

Olímpia 3 x 1 Flamengo (Oitavas da Libertadores) – Sampaoli

Com dois gols sofridos em dez minutos, os jogadores rubro-negros tiveram um “apagão” no Paraguai e acabaram sendo eliminados da Libertadores. O clube carioca começou bem em campo, mas acabou abdicando de jogar no segundo tempo, resultado em mais um tropeço na temporada.

Grêmio 3 x 2 Flamengo (Brasileirão) – Tite

A equipe rubro-negra vinha construindo um bom resultado em Porto Alegre. No entanto, Aldemir Ferreira, Nathan Ribeiro e André Henrique marcaram três gols relâmpagos, simbolizando mais uma desatenção do sistema defensivo rubro-negro. Assim, Tite perdeu pela primeira vez no clube carioca.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (01), diante do Santos, às 20h, no Mané Garrincha (Brasília), pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra atualmente está com nove pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato.

