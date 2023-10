Marcelo Fernandes enaltece Santos e explica como superou goleada

O Santos venceu o Coritiba por 2 a 1 nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão e respirou na luta contra o rebaixamento. O resultado foi muito comemorado pelo clube porque há menos de uma semana, no domingo, o Peixe havia perdido por 7 a 1 para o Internacional, fora de casa. Após a partida, o técnico Marcelo Fernandes explicou como fez para os jogadores esquecerem o revés dolorido.

“A conversa foi bem clara já na segunda-feira. Eu me reuni só com eles e falei: nós não perdemos sete pontos. Perdemos três. Igual se fosse 1 a 0. Era para esquecer tudo, porque tínhamos quatro partidas muito boas para trás. Tínhamos de voltar ao rendimento que estávamos tendo. Foi o que não fizemos em Porto Alegre”, falou Marcelo Fernandes.

Um dos destaques da partida, o atacante Soteldo ganhou diversos elogios do treinador após o embate. Aliás, o camisa 10 deu a assistência para Marcos Leonardo fazer o segundo gol santista e vem sendo um dos destaques da equipe nesta reta final de Brasileirão.

“O Soteldo está trabalhando demais. Está indo para a academia, voltando para treinar. Está feliz, com a filhinha nova aí. É um cara que está se dedicando muito ao clube, por tudo o que passou ainda. Foi muito fiel”, contou o treinador.

Marcelo Fernandes sai em defesa de Vladimir

Por fim, o treinador também saiu em defesa do goleiro Vladimir. De acordo com o clube, o arqueiro ficou de fora do jogo por conta de dores no nervo ciático. Contudo, o técnico pediu respeito ao jogador, que acabou sendo muito xingado após a goleada sofrida para o Internacional.

“O que fizeram com o Vladimir foi muita falta de respeito. De falar que foi afastado, que seria dispensado. O Vladimir tem oito troféus no clube. Eu sou campeão com ele. A gente pede um pouco mais de respeito com o profissional. Ninguém vai pegar bode expiatório. Vamos fazer o que é certo. O Vladimir só não atuou hoje porque teve um problema. Para o domingo ele volta para o banco de reservas, já aviso aqui. Ele é um excelente profissional, um excelente cara, que já deu muito por esse clube”, finalizou Marcelo Fernandes.

