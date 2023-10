Villasanti trava renovação com o Grêmio e entra na mira do Palmeiras

O Grêmio abriu conversas para renovar o contrato do volante Villasanti. Contudo, a primeira oferta não agradou o paraguaio. Os valores propostos pelo clube ficaram abaixo do esperado, mas a negociação ainda está em andamento. Além disso, o Palmeiras entrou na briga para contratar o jogador.

Villasanti tem como prioridade permanecer no Rio Grande do Sul. O meia está no Grêmio desde 2021 e tem contrato até o final de 2024. O empresário do paraguaio espera uma valorização salarial por conta da regularidade do atleta no clube e também por ser titular da seleção pde seu país. O Imortal, por sua vez, tenta proteger o volante de qualquer assédio.

A primeira oferta do Tricolor Gaúcho não agradou. Villasanti considerou muita baixa em um primeiro momento. Enquanto isso, o Palmeiras observa a situação de perto e demonstrou interesse na contratação do jogador.

O empresário do volante é o mesmo de Gustavo Gómez, com quem tem grande amizade e atua junto na seleção paraguaia, o que dá esperança ao Verdão. Aliás, os paulistas já realizaram uma sondagem e esperam uma nova oferta do Grêmio para saber se entrar de vez na disputa pelo atleta.

No entanto, a prioridade de Villasanti é ficar no Grêmio e por isso ainda não se encerraram as conversas. O paraguaio segue focado na reta final do Brasileiro e aguarda uma nova proposta do clube gaúcho, principalmente pelo risco de perdê-lo para outro grande do Brasil. Nesta temporada, o volante defendeu a equipe em 41 jogos, fez seis gols e deu cinco passes para gols.

